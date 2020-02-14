В Орле открылась выставка полотен Брейгеля и Босха

Это своего рода мини-энциклопедия средневековой жизни.

Выставка двух художников Северного Возрождения Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась в орловском музее изобразительных искусств. Это 45 репродукций в технике жикле, которая максимально воспроизводит подлинник. Выставка двух художников Северного Возрождения Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась в орловском музее изобразительных искусств. Это 45 репродукций в технике жикле, которая максимально воспроизводит подлинник.

Объединяет двух фламандцев многоплановость, многосюжетность, многолюдность их картин. А также - аллегоричность. Но не стоит пугаться -

все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их замысловатых сюжетов.

Кстати, в России подлинников представленных картин просто нет. Нет их и в Хертогенбосе, родном городе Босха - только фотографии. А проект с копиями уже доказал свою жизнеспособность, ведь главная его цель – образовательная.