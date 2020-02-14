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В Орле открылась выставка полотен Брейгеля и Босха

Это своего рода мини-энциклопедия средневековой жизни.


Выставка двух художников Северного Возрождения Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась в орловском музее изобразительных искусств. Это 45 репродукций в технике жикле, которая максимально воспроизводит подлинник. 
 
Объединяет двух фламандцев многоплановость, многосюжетность, многолюдность их картин. А также - аллегоричность. Но не стоит пугаться - 
все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их замысловатых сюжетов. 
 
Кстати, в России подлинников представленных картин просто нет. Нет их и в Хертогенбосе, родном городе Босха - только фотографии. А проект с копиями уже доказал свою жизнеспособность, ведь главная его цель – образовательная.



Эва Стасюлевич
14 февраля 2020 года
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