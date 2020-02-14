В Орле прошел тематический вечер «Эхо прошедшей войны» Городской центр культуры провел мероприятие, подготовленное в рамках патриотической акции «Мой дед героем был — и я таким же стану!»





На вечере прозвучали песни военных лет, а также отрывки из фронтовых писем. Участники принесли с собой фотографии своих дедов и прадедов – и в финале вечера зал заполнился портретами защитников нашей страны. Это было своего рода продолжением акции «Бессмертный полк».





Татьяна Тимохина

14 февраля 2020 года



