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Пособника в совершении убийства на улице Солнцевской отправили под домашний арест

Такое решение принял Заводской районный суд Орла. Хотя следователь просил заключить обвиняемого под стражу.


Суд учел, что орловец не был ранее судим, кроме того он ухаживает за матерью-инвалидом и престарелой бабушкой, поэтому мужчине смягчили наказание и оставили под домашним арестом. 
 
Напомним, в марте прошлого года перед тренажерным залом на Солнцевской произошло убийство. Из автомата был расстрелян 36-летний мужчина, подозреваемого задержали при попытке пересечь государственную границу. Сейчас он находится в СИЗО.



Надежда Невматулина
14 февраля 2020 года
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