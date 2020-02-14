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Шестому маршруту троллейбуса ничто не угрожает

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что у этого муниципального маршрута появится коммерческий автобусный дублер.


Жители опасаются, что маршрутки «выдавливают» электротранспорт. Как заверили городские власти, таких планов не было. Новый маршрут сейчас только обсуждается.
 
Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Когда мы окончательно определимся с маршрутом, тогда мы будем по этому вопросу вам докладывать. Может быть, 2-3 остановки будут дублироваться, но весь маршрут номер 6 дублироваться не будет ни в коем случае».



Оксана Гранн
14 февраля 2020 года
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