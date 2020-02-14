Шестому маршруту троллейбуса ничто не угрожает

Недавно в соцсетях появилась информация о том, что у этого муниципального маршрута появится коммерческий автобусный дублер.

Жители опасаются, что маршрутки «выдавливают» электротранспорт. Как заверили городские власти, таких планов не было. Новый маршрут сейчас только обсуждается.