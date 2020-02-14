Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Маршрутки не вытеснят троллейбусы. В мэрии нас заверили: таких планов не было.



- С сегодняшнего дня все школьники Орла отправлены на внеплановые каникулы. Карантин продлится до 20 февраля.



- Внуки и правнуки героев читали стихи и пели песни военных лет. Мы побывали на концерте памяти.



- В Орле открылась выставка полотен Брейгеля и Босха.



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Вести-Орёл

14 февраля 2020 года



