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В Орловской области застопорилась мусоросортировка

Финансовые разногласия между регоператором и мусоросортировочным комплексом едва не привели к остановке последнего.


По мнению руководителя мусоросортировочного завода, регоператор не выполняет свои обязательства по оплате услуг по обработке отходов.

Еще одна причина связана с неясностями в тарифной политике и территориальной схеме. Напряжение в отношениях возникли еще в ноябре прошлого года. Неплатежи уже вызвали кратковременное прекращение работы сортировочных заводов в Мценске и Нарышкино.

Михаил Панченко, генеральный директор Корпорации развития Орловской области: «Региональный оператор принял все необходимые действия для урегулирования ситуации. Были проведены оперативные совещания и конструктивные переговоры. Это привело к компромиссному решению остро стоящих вопросов. Деятельность «Экосити» и всех остальных контрагентов проходит в штатном режиме».

Но это не означает, что разногласия и финансовые вопросы сняты с повестки. По мнению руководства регоператора, ответственность за реализацию мусорной реформы лежит на всех участниках этого процесса, в том числе и на потребителях.


Оксана Гранн
14 февраля 2020 года
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