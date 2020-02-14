В Орловской области застопорилась мусоросортировка Финансовые разногласия между регоператором и мусоросортировочным комплексом едва не привели к остановке последнего.





По мнению руководителя мусоросортировочного завода, регоператор не выполняет свои обязательства по оплате услуг по обработке отходов.



Еще одна причина связана с неясностями в тарифной политике и территориальной схеме. Напряжение в отношениях возникли еще в ноябре прошлого года. Неплатежи уже вызвали кратковременное прекращение работы сортировочных заводов в Мценске и Нарышкино.



Михаил Панченко, генеральный директор Корпорации развития Орловской области: «Региональный оператор принял все необходимые действия для урегулирования ситуации. Были проведены оперативные совещания и конструктивные переговоры. Это привело к компромиссному решению остро стоящих вопросов. Деятельность «Экосити» и всех остальных контрагентов проходит в штатном режиме».

Но это не означает, что разногласия и финансовые вопросы сняты с повестки. По мнению руководства регоператора, ответственность за реализацию мусорной реформы лежит на всех участниках этого процесса, в том числе и на потребителях.





Оксана Гранн

14 февраля 2020 года



