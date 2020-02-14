«Радио России. Орёл»: Живой концерт в прямом эфире

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«Радио России. Орёл»: Живой концерт в прямом эфиреСегодня стартовал новый проект. Первыми гостями стали автор и исполнитель песен Филипп Вейс и барабанщик Валерий Жуков.
Выступление Филиппа Вейса на радио совпало с Днем всех влюбленных. Любовь, по мнению музыканта, лежит в основе всех художественных творений. И даже в песнях о войне красной нитью проходит любовь, к Отчизне, к родным, к жизни.
Вместе с Филиппом в студии был и его давний друг - барабанщик Валерий Жуков. Поэтому помимо гитары в аккомпанементе зрители услышали и звуки кахона.
Это первый живой концерт на «Радио России. Орёл». Но подобные 40-минутные программы обещают проводить каждый месяц.
Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «У нас все беседы интерактивные, можно позвонить в прямой эфир, задать вопрос».
А Филипп Вейс готовится к сольному концерту, где поклонники его творчества, смогут услышать любимые песни и пообщаться с автором, лицом к лицу.
Татьяна Тимохина
14 февраля 2020 года