Книга - лучший подарок. Особенно сегодня 14 февраля в календаре отмечен как Международный день дарения книг. Празднику всего 8 лет, но ежегодно в нем принимают участие 30 стран мира, включая Россию.





Полюбился день книгодарения и в Орле. Так, в библиотеке имени Пришвина доброй традицией стало вручать книги читателям. С подарками 14 февраля туда спешат самые разные гости - издатели, художники, и те, кто в свое время был читателем этой детской библиотеки.



Большой литературный сюрприз накануне этого праздника получила и наша телерадиокомпания. Огромную библиотеку художественной литературы мы совершенно случайно, благодаря дружеским связям, получили в дар. И книжные полки в нашем уголке отдыха теперь не пустуют. Человека, который ее собирал, уже нет в живых, но его родственники приняли решение о том, что книги должны найти новых хозяев.





Эва Стасюлевич

14 февраля 2020 года



