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В посёлке Ливенского района объявлен карантин по бешенству

Заболевание было диагностировано у домашней собаки.


В конце января в посёлке Сахарного завода у домашней собаки врачи диагностировали бешенство. Как сообщил начальник ветеринарной службы Ливенского района Сергей Аверкиев, заболевание было выявлено уже после того, как собака умерла. До этого никаких симптомов страшного заболевания хозяева не наблюдали: явных признаков бешенства – агрессии, водобоязни не было, животное подпускало к себе хозяев, принимало пищу.

После того, как диагноз подтвердился, владельцы собаки прошли лечение, будку, миски и тушу животного сожгли.

Как сообщил Аверкиев изданию «Уездный город», работа по предупреждению распространения этого опасного заболевания в населенном пункте продолжается: специалисты ветслужбы привили от бешенства всех животных, включая собак, кошек, крупный и мелкий рогатый скот.

«Виновницей» возникновения очага бешенства и врачи, и местные жители называют лису. Их немало расплодилось в окрестностях посёлка Сахзавода. Контроль за ситуацией в посёлке продолжается.


Орловское Информбюро
14 февраля 2020 года
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