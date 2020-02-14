Сегодня в одной из промзон Орла произошел разлив серной кислоты Предположительно, в результате погрузочных работ вылилось 900 литров.





Спасатели оперативно ликвидировали последствия ЧП. Работать пришлось в защитных костюмах. Как нам сообщили в МЧС, опасности распространения нет, пострадавших тоже. Специалисты Роспотребнадзора сделали замеры - предельно допустимая концентрация - в норме.









Иван Суверин

14 февраля 2020 года



