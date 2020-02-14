«Последняя граната Ильи Воронова» Сегодня на канале «Россия 24» в 19:45 выйдет архивная передача ГТРК «Орел». Она посвящена защитнику легендарного дома Павлова в Сталинграде.





История обороны легендарного дома Павлова стала символом мужества и стойкости советских солдат в Сталинградской битве. Горстка солдат сержанта Красной Армии Якова Павлова 58 дней удерживала дом в центре захваченного противником Сталинграда. На личной карте Паулюса он значился как «крепость». Илья Васильевич Воронов – друг прославленного сержанта. После тяжелого ранения вернулся на родную Орловщину. К нему в Шаблыкино в год 50-летия Победы в 1995 году приехала наша съемочная группа.





Юрий Левин

14 февраля 2020 года



