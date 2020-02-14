пятница 14.02.2020 22:38:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков рассказал о проекте «Ответственный застройщик»

Губернатор Орловской области принял участие во всероссийском селекторном совещании в Москве.


Селектор с участием глав регионов, представителей руководства министерств и ведомств, провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как сообщает информационный портал Орловской области, на повестку дня были вынесены вопросы реализации национальных проектов на территории регионов страны. Также речь шла о ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

В Орловской области до сентября 2025 года стоит задача расселить 137 домов общей площадью 47 тыс. квадратных метров. Это дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Еще 120 домов сегодня находятся за рамками программы. Андрей Клычков рассказал о пилотном проекте «Ответственный застройщик». Реализация проекта позволила получить 12 квартир (420 кв. метров), которые были переданы в муниципалитет.

В настоящее время приступили к разработке механизмов комплексной реновации старых кварталов в Орле. Андрей Клычков обратился Марату Хуснуллину с просьбой поддержать данную инициативу. Это позволит одновременно с реализацией федеральной программы расселения из аварийного жилья запустить работу с жильем ветхим, а в целом дать новый облик городам и увеличить темпы жилищного строительства.


Орловское Информбюро
14 февраля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.