Андрей Клычков рассказал о проекте «Ответственный застройщик» Губернатор Орловской области принял участие во всероссийском селекторном совещании в Москве.





Селектор с участием глав регионов, представителей руководства министерств и ведомств, провел зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.



Как сообщает информационный портал Орловской области, на повестку дня были вынесены вопросы реализации национальных проектов на территории регионов страны. Также речь шла о ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.



В Орловской области до сентября 2025 года стоит задача расселить 137 домов общей площадью 47 тыс. квадратных метров. Это дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Еще 120 домов сегодня находятся за рамками программы. Андрей Клычков рассказал о пилотном проекте «Ответственный застройщик». Реализация проекта позволила получить 12 квартир (420 кв. метров), которые были переданы в муниципалитет.



В настоящее время приступили к разработке механизмов комплексной реновации старых кварталов в Орле. Андрей Клычков обратился Марату Хуснуллину с просьбой поддержать данную инициативу. Это позволит одновременно с реализацией федеральной программы расселения из аварийного жилья запустить работу с жильем ветхим, а в целом дать новый облик городам и увеличить темпы жилищного строительства.





Орловское Информбюро

14 февраля 2020 года



