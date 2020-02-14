Память об Афганистане - осколки в позвоночнике и орден Красной Звезды 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. Сотни орловцев пройдут по улицам в составе «Бессмертного батальона». В этом строю будет и подполковник Кузнецов.





Владимир Кузнецов не понаслышке знает, что такое война. Шесть из девяти осколков разорвавшейся гранаты так и остались в позвоночнике. Хирург, оперировавший подполковника Кузнецова, посоветовал не трогать «память об Афганистане». У этой памяти есть и другая отметка – орден Красной Звезды.





Иван Молчанов

14 февраля 2020 года



