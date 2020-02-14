В Орле назвали лучших воспитателей и учителей Сегодня в администрации города подвели итоги сразу нескольких муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников.





В этом году участие в конкурсах приняли более 90 человек. Сегодня поздравили победителей конкурсов «Лучший воспитатель» и «Лучший учитель года», а так же конкурса «Сердце отдаю детям».



Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2020» стала педагог Центра детского творчества №5 Елена Иванушкина.



В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020» победила Наталья Гольцова, воспитатель детского сада №88.



А лучшей в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года — 2020» стала Анна Пикалина, учитель английского языка школы №23.





Оксана Гранн

14 февраля 2020 года



