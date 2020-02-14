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Причиной разлива серной кислоты в Орле стала неосторожность при разгрузке

Сегодня в Орле случилось крупное ЧП. В Северном районе при разгрузке емкости с серной кислотой произошла авария. Около тонны опасного химиката вылилось на землю. Чудом обошлось без пострадавших.


Контейнеры с концентрированной серной кислотой перевозились в ветхом автофургоне, а разгружались вилочным погрузчиком. Пластиковая емкость объемом в один кубометр как раз и была пробита клыком погрузчика. Кислота хлынула наружу. Примерная площадь разлива составила 80 квадратных метров. Для устранения ЧП были направлены спасатели. Для проведения аварийных работ понадобилось изрядное количество воды и пенообразователя. Причем не только для размывания кислоты, но и для обработки спецодежды спасателей.

На ликвидации последствий ЧП региональным главком МЧС задействованы 4 единицы техники и 12 спасателей. Привлекались также силы городского звена Гражданской обороны.

Как только угроза химического заражения на месте разлива миновала, сотрудники Роспотребнадзора произвели замеры. Предельно допустимая концентрация не превышалась.

В очаге ЧП предстоит провести рекультивацию грунта. По словам спасателей, кислота предназначалась для использования в гальванике. По факту случившегося Северным отделом регионального СК уже проводится доследственная проверка.


Иван Суверин
14 февраля 2020 года
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