Причиной разлива серной кислоты в Орле стала неосторожность при разгрузке Сегодня в Орле случилось крупное ЧП. В Северном районе при разгрузке емкости с серной кислотой произошла авария. Около тонны опасного химиката вылилось на землю. Чудом обошлось без пострадавших.





Контейнеры с концентрированной серной кислотой перевозились в ветхом автофургоне, а разгружались вилочным погрузчиком. Пластиковая емкость объемом в один кубометр как раз и была пробита клыком погрузчика. Кислота хлынула наружу. Примерная площадь разлива составила 80 квадратных метров. Для устранения ЧП были направлены спасатели. Для проведения аварийных работ понадобилось изрядное количество воды и пенообразователя. Причем не только для размывания кислоты, но и для обработки спецодежды спасателей.



На ликвидации последствий ЧП региональным главком МЧС задействованы 4 единицы техники и 12 спасателей. Привлекались также силы городского звена Гражданской обороны.



Как только угроза химического заражения на месте разлива миновала, сотрудники Роспотребнадзора произвели замеры. Предельно допустимая концентрация не превышалась.



В очаге ЧП предстоит провести рекультивацию грунта. По словам спасателей, кислота предназначалась для использования в гальванике. По факту случившегося Северным отделом регионального СК уже проводится доследственная проверка.





Иван Суверин

14 февраля 2020 года



