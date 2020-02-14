С работниками «Спецавтобазы» полностью рассчитались 372 работника «Спецавтобазы» своевременно не получили заработную плату, в результате чего образовалась задолженность в размере 4,7 млн. рублей.





Задолженность по зарплате удалось ликвидировать после прокурорской проверки.



Трудовые права сотрудников директор предприятия нарушил не впервые, а потому кроме представления прокурора он получил на руки административный протокол. Кроме штрафа до двадцати тысяч рублей эта статья КоАП РФ грозит дисквалификацией.





Иван Суверин

14 февраля 2020 года



