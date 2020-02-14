Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- На одном из предприятий Орла на землю вылилась целая тонна серной кислоты. Отмывать пришлось все вокруг, включая самих спасателей.



- Почти 400 сотрудников «Спецавтобазы» вовремя не получили зарплату. Сейчас долг погашен.



- На память об Афганистане - шесть осколков от гранаты. О военных буднях и мирной жизни рассказал нам подполковник Кузнецов.



- Живой концерт в прямом эфире. «Радио России. Орел» сегодня запустило новый проект.



- День, посвященный любви. Что происходило в Орле 14 февраля?



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Вести-Орёл

14 февраля 2020 года



