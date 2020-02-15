Сегодня в Орле состоится шествие орловского Бессмертного батальона 15 февраля отмечается 31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Акция состоится в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и не вернувшихся домой.





Начнется шествия в 10 часов утра от стелы «Орел – город воинской славы». Участники акции пронесут портреты погибших воинов-интернационалистов по улицам города Орла.



В шествии примут участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, руководство Орловской области, депутаты Облсовета, представители региональных общественных организаций и объединений, молодежь, жители города.



В 10:30 возле памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



После митинга будет организована полевая кухня.



Впервые шествие орловского Бессмертного батальона состоялось в 2018 году, а в 2019 году в нем приняло участие более 1000 человек, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 февраля 2020 года



