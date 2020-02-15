Сегодня в Орле вновь зазвучит «Музыка добрых сердец» Межрегиональный благотворительный фестиваль проводится в поддержку детей с онкологией.





В этом году собранные средства поделят на три части – финансовую поддержку получит трехлетний Женя Широков и десятилетний Артем Алгазиев. Оба мальчика борются с нейробластомой. И еще часть средств направят на нужды отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой. Концерт состоится 15 февраля, в культурно-досуговом центре «Металлург». Начало – в 15 часов.





Мария Семак

15 февраля 2020 года



