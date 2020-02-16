Около 400 человек и 170 единиц техники будут тушить лесные пожары на Орловщине В Орловской области утвержден Сводный план тушения лесных пожаров на 2020 год. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.





Сводный план включает в себя комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения возгораний, снижение пожарной опасности, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров, а также план межрегионального взаимодействия, координацию действий по локализации и ликвидации возгораний.



Для предупреждения и ликвидации лесных пожаров документом предусмотрено привлечение около 400 человек и 170 единиц техники. Сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 февраля 2020 года



