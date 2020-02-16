В Орле на реализацию экологической программы в этом году потратят больше 4 млн рублей

Эти деньги потратят на очистку берегов Оки и Орлика. Запланирована посадка деревьев в городских скверах и парках. Намечено ликвидировать максимальное количество несанкционированных свалок. Будут организованы субботники, а также приняты меры по предотвращение возникновения новых стихийных мусорных свалок. Финансирование обеспечат из городского бюджета.





Мария Семак

16 февраля 2020 года



