В Орле вновь зажжется «Волшебный фонарик» Это фестиваль для юных театралов. Заявки для участия уже принимают.





Традиционный творческий конкурс с каждым годом становится все популярнее. Если сначала в нем принимали участие только коллективы из Орла, то теперь свои спектакли представляют студии изо всех уголков региона. А жюри становится все сложнее определять победителей.



Отметим, что в этом году самых талантливых выбирают в трех номинациях: «Лучшая театральная постановка», «Лучший рисунок» на театральную тему» и «Лучшее сочинение по спектаклю, увиденному в «Русском стиле»». Все подробности о том, как подать заявку на конкурс – на сайте театра.





Мария Семак

16 февраля 2020 года



