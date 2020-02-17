Орловские пенсионеры сыграют в шахматы 28 февраля в Орле пройдет VI чемпионат Орловской области по шахматам среди пенсионеров.





Региональному этапу чемпионата по шахматам будут предшествовать отборочные туры в городских округах и муниципальных образованиях. В финале VI чемпионата примут участие команды из числа победителей муниципального этапа.



Участниками соревнований станут шахматисты-любители, достигшие пенсионного возраста: мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше.



Подробности на информационном портале Орловской области.





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



