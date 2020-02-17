Орловские баскетболистки продолжают игры суперлиги На этой неделе им предстоит провести три матча. Игры пройдут в Орле.





Сборная опорного университета примет на своей площадке команды из Екатеринбурга, Краснодара и Казани. Напомним, наши спортсменки завершили групповой этап турнира, имея в активе 8 побед. Однако и поражений было столько. Сейчас девушки находятся на 4 месте.





Мария Семак

17 февраля 2020 года



