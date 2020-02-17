Сотрудники МЧС проверят жилье орловцев на безопасность С сегодняшнего дня и в течение месяца пожарные совместно с полицией и представителями органов социальной защиты будут проводить обходы домовладений.





До 17 марта во всех районах региона будут вести усиленную профилактическую работу – взрослым и детям напомнят правила безопасности. Особе внимание обратят на исправность отопительных приборов и электросетей. Кроме того, во время рейдов проведут мониторинг условия жизни и состояния домов граждан из группы риска, чтобы оказать им адресную помощь по установке систем оповещения.





Мария Семак

17 февраля 2020 года



