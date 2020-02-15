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В Вятском Посаде отмечают Сретенье Господне

Божественную литургию в храме Сретенья Господня в Вятском Посаде возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ему сослужил старец Илий.


Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году. По преданию, в 540-х годах в Антиохии произошли землетрясения, наступили болезни. Верующие провели в день Сретенья Господня крестный ход и всенощное бдение. После этого несчастья отступили. Сегодня Сретенье Господне — один из 12 главных церковных праздников. Как отметил, обращаясь к пастве,  владыка Тихон, «только в храме мы можем встретить Бога, соединившись с ним таинстве исповеди и причастия».
 

 


 
Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. На службе в Вятском Посаде зачитали поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он пожелал крепкой веры и мира в жизни.
 
Завершил праздничную службу крестный ход вокруг главного храма Вятского Посада.
 


 
Но на этом праздник не закончился. Для гостей были в православной артели организованы мастер-классы. На территории православного центра работает ярмарка – можно приобрести красивые сувениры и согреться горячим чаем.
 









Мария Семак
15 февраля 2020 года
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