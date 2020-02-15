По Орлу прошел Бессмертный батальон

В шествии принимали участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, учащиеся кадетских классов.

15 февраля отмечается 31-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Акция организована в память о соотечественниках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и не вернувшихся домой.

Шествия стартовало в 10 часов утра от стелы «Орел – город воинской славы». В шествии принимали участие ветераны боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества, учащиеся кадетских классов. Участники акции несли портреты погибших воинов-интернационалистов. Финальной точкой шествия стал памятник участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. Там состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

