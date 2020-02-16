Андрей Клычков продолжает мониторинг работ на мосту Дружбы

В связи с тем, что он-лайн трансляция ремонтных работ на мосту Дружбы невозможна , губернатор решил взять на себя информирование горожан о ходе ремонта. Андрей Клычков выложил в Накануневыложил в соцсети очередной пост : «Как и обещал, продолжаю держать ситуацию по реконструкции моста Дружбы на контроле. Понимая всю значимость этого важнейшего элемента транспортной системы города Орла, лично посетил объект. Обсудили с подрядчиком ряд ключевых вопросов. Отмечу, что работы идут точно в срок при строгом соблюдении строительных нормативов. Мониторить таким образом ход реконструкции буду стараться и дальше».































Орловское Информбюро

16 февраля 2020 года



