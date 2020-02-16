Спасатели проводят профилактические рейды на водных объектах Орловщины В Орловской области организовано патрулирование водных объектов силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам, спасателей и полиции.





В ходе патрулирований и бесед спасатели напоминают людям об опасности нахождения на льду. Рассказывают о способах спасения людей, провалившихся под лед и методах оказания первой помощи. В ходе патрулирований вручаются листовки о правилах поведения на водных объектах в зимний период.





Орловское Информбюро

16 февраля 2020 года



