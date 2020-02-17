В Орле на зебре пострадала несовершеннолетняя девушка-пешеход ДТП произошло вечером 15 февраля.





Водитель, управляя «Рено Логан», следовал по ул. Металлургов и в районе д. 1 не уступил дорогу и допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, госпитализирована.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения (среди них 1 несовершеннолетний).





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



