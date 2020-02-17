Сама нарушила ПДД – сама пострадала ДТП произошло днем 15 февраля.





Женщина-водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», совершая левый поворот на Новосильское шоссе города Орла, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с автомобилем «Лада Гранта» который следовал по Новосильскому шоссе.



В результате ДТП водитель «Тойоты» получила телесные повреждения. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлена в больницу им. Семашко. После осмотра отпущена на амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате которых 2 человека получили телесные повреждения (среди них 1 несовершеннолетний).





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



