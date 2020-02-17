В областном центре высадят 5 тысяч новых деревьев Причем появятся они на месте спиленных.





Единственное, что мешает сделать высадку саженцев быстро и качественно, - оставшиеся от старых деревьев пни. Городские власти нашли способ, как быстро от них избавиться. Для этого закупят спецтехнику. Средства уже выделены.





Оксана Гранн

17 февраля 2020 года



