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В Орле отметили 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск

К этой дате приурочили эстафету «Внуки Маргелова».


Соревнования собрали 18 команд, включая гостей из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Архангельской области, Рязанской и Курской.

В 15 этапах эстафеты участникам предстояло проверить свои теоретические знания и практические навыки. Соревнующиеся метали на точность сапёрную лопатку, передвигались по-пластунски под проволокой и перебирались по подвесной переправе.

В эстафете победили воспитанники центра «Десантник».
Второе место в зачёте также осталось за юными орловцами из клуба «Сыны Отечества». Третье место забрала железногорская команда «Будо».


Антон Киселёв
17 февраля 2020 года
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