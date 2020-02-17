В Орле отметили 90 лет со дня создания Воздушно-десантных войск К этой дате приурочили эстафету «Внуки Маргелова».





Соревнования собрали 18 команд, включая гостей из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Архангельской области, Рязанской и Курской.



В 15 этапах эстафеты участникам предстояло проверить свои теоретические знания и практические навыки. Соревнующиеся метали на точность сапёрную лопатку, передвигались по-пластунски под проволокой и перебирались по подвесной переправе.



В эстафете победили воспитанники центра «Десантник».

Второе место в зачёте также осталось за юными орловцами из клуба «Сыны Отечества». Третье место забрала железногорская команда «Будо».





Антон Киселёв

17 февраля 2020 года



