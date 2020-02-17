Ливенская школьница вышла в финал Всероссийской олимпиады «Наше наследие» Это интеллектуальное состязание на знание истории и культуры России. Финал Олимпиады проходил в Волгограде.





Ученица 8 класса школы №6 города Ливен Варвара Винокурова стала членом команды «Бабр», объединившей участников из разных регионов России. Команда «Бабр» заняла 4 призовых места и была награждена дипломами и памятными подарками.





Мария Семак

17 февраля 2020 года



