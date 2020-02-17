В Орле горел балкон пятиэтажки ЧП произошло днем 15 февраля на улице Левый берег реки Оки.



В результате пожара на балконе второго этажа произошло возгорание отделочных материалов и предметов быта. От термического воздействия на балконе третьего этажа повреждены отделочные материалы. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.





Вести-Орёл

16 февраля 2020 года



