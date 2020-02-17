Из-за горящей дачи едва не пострадал соседний дом Пожар произошел вечером 15 февраля.





Дачный дом загорелся в СНТ «Островок» Орловского района. В результате пожара выгорела кровля на площади 30 квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

16 февраля 2020 года



