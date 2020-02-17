В деревне Образцово сгорел нежилой дом Сообщение о возгорании на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило 16 февраля около часа ночи.





В результате пожара выгорела часть дома на площади 40 квадратных метров, кровля выгорела и обрушилась на площади 32 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



