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«Температурные качели» ухудшили состояние асфальтовых покрытий в Орле

Сегодня на аппаратном совещание в областном правительстве говорили состоянии дорог.


На совещании отметили, что в течение зимнего периода экстренных ситуаций на региональных участках не зафиксировано. Связывают это с отсутствием снегопадов, но, несмотря на это, так называемые «температурные качели» заметно ухудшили состояние асфальтовых покрытий.

В данный момент ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью проходит на улице Раздольной и Московском шоссе. Всего за зимние месяцы подлатали 22 городские улицы. Общая площадь 846 квадратных метров.

Специфику сезонной уборки улично-дорожной сети отметил глава администрации города Александр Муромский. Он пояснил, что из-за отсутствия снега песко-соляная смесь забивается в прилотковую территорию и загрязняет тротуары. Для того чтобы побыстрее привести улицы в порядок, организованы работы по уборке остановок, пешеходных дорожек, тротуаров и остановочных площадок общественного транспорта. В частности, ежедневно на ручной труд выходит 78 человек. Но основная нагрузка по-прежнему на спецтехнике. Ее, как отметили на аппаратном совещании, все же не достаточно. Поэтому провели закупку еще 12 единиц на сумму 35 миллионов рублей.

В помощь дорожникам и посты контроля метеосистем. 15 из них находятся на федеральных дорогах, 8 - на региональных. Они позволяют оперативно реагировать на состояние дорожного покрытия. Как отметил первый замгубернатора Вадим Соколов, модернизация предприятий дорожной отрасли продолжится.


Анна Вайсергисер
17 февраля 2020 года
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