На «Карте убитых дорог» Орловщины отмечено более 300 мест, требующих ремонта Интерактивный проект «Карта убитых дорог» действует в нашем регионе уже три года. Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг и проверили новые адреса.





В свежий список «убитых» вошли как дороги, находящиеся на гарантии, так и те, где этот срок давно истек. В перечне оказались дороги на улицах Генерала Родина, Октябрьской, Старо-Московской, на переулке Маслозаводской и ряд участков на Московском шоссе. Все обращения подтвердились. Активисты намерены обратиться в администрацию Орла с просьбой обратить внимание на «Карту убитых дорог».



Владимир Филонов глава исполкома ОНФ в Орловской области: «Когда автомобилисты проезжают по улице Генерала Родина, они попадают в яму перед светофором. Здесь же мы видим камеру видеофиксации. Водители, объезжая яму, выезжают на встречную полосу и им приходят штрафы. Это несправедливо, когда ответственность за ремонт дорог лежит на муниципальном образовании, а жители платят из своего кармана».





Анна Вайсергисер

17 февраля 2020 года



