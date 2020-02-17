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На «Карте убитых дорог» Орловщины отмечено более 300 мест, требующих ремонта

Интерактивный проект «Карта убитых дорог» действует в нашем регионе уже три года. Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг и проверили новые адреса.


В свежий список «убитых» вошли как дороги, находящиеся на гарантии, так и те, где этот срок давно истек. В перечне оказались дороги на улицах Генерала Родина, Октябрьской, Старо-Московской, на переулке Маслозаводской и ряд участков на Московском шоссе. Все обращения подтвердились. Активисты намерены обратиться в администрацию Орла с просьбой обратить внимание на «Карту убитых дорог».

Владимир Филонов глава исполкома ОНФ в Орловской области: «Когда автомобилисты проезжают по улице Генерала Родина, они попадают в яму перед светофором. Здесь же мы видим камеру видеофиксации. Водители, объезжая яму, выезжают на встречную полосу и им приходят штрафы. Это несправедливо, когда ответственность за ремонт дорог лежит на муниципальном образовании, а жители платят из своего кармана».



Анна Вайсергисер
17 февраля 2020 года
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