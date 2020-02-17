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Губернатор Андрей Клычков возглавил делегацию Орловской области на международной выставке Gulfood 2020 в Дубае

Gulfood 2020 – крупнейшая специализированная выставка пищевой промышленности. Мероприятие проходит с 16 по 20 февраля.


Как сообщает информационный портал Орловской области, в день открытия выставки Губернатор Андрей Клычков с членами делегации Орловской области провел встречу с заместителем Министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным и представителями бизнес-структур.

В рамках выставки были презентованы возможности агропромышленного комплекса Орловской области на глобальной инновационной платформе, став частью российской витрины товаров. С экспозицией познакомились сотни посетителей – официальные лица, ведущие закупочные компании, дистрибьюторы и т.д.

«Орловская область производит высококачественную, экологически чистую продукцию. У нас есть резервы для наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места на внутреннем и внешнем рынках, - подчеркнул Андрей Клычков. - Важно постоянно искать новые возможности для реализации потенциала области, её более широкого вовлечения во внешнеторговую деятельность, наглядно демонстрировать успехи и преимущества региона, которых с каждым годом становится всё больше».


Орловское Информбюро
17 февраля 2020 года
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