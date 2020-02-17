Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Планы на дорожный ремонт этого года - внушительные. Модернизация дорожной отрасли уже началась.



- Репортаж ГТРК «Орёл» стал поводом к прокурорской проверке. В Болховском районе возобновили движение автобусов по семи регулярным маршрутам.



- В Орле оказалось немало добрых сердец. На Гала-концерте благотворительного фестиваля был аншлаг. Собрать удалось больше 400 тысяч рублей.



- В полной боевой экипировке. В Орле прошла эстафета «Внуки Маргелова».



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Вести-Орёл

17 февраля 2020 года



