В Орловском юридическом институте МВД России им. Лукьянова прошел день открытых дверей

Для старшеклассников организовали встречу с руководством вуза, где они могли задать интересующие вопросы, а также ребята посетили учебные аудитории, полигон и музей института.



Юридическое образование в институте получают курсанты не только из Орла, но и других городов России. Поэтому на день открытых дверей приехали руководители подразделений по работе с личным составом УМВД по Калужской и Брянской областям.





Юлия Опанасюк

17 февраля 2020 года



