В последнее время в Орле увеличилось число случаев засоров Об этом сообщил гендиректор Орёлводоканала Василий Иванов.





Причинами засоров в 80% случаев являются предметы, которые не должны попадать в канализацию, — предметы личной гигиены и строительный мусор.



Проблемой также являются жировые отложения на стенках канализационных труб, возникающие при сливе сточной жидкости из стиральных и посудомоечных машин, – 20% случаев.



В качестве примера Василий Иванов привел постоянные засоры, возникающие в микрорайоне «Зареченский».

Там еженедельно в приёмный резервуар насосной станции попадает до 5 кубометров твёрдых отходов, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



