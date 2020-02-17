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В Орловском театре кукол рассказали о проблемах эмбрионов

Необычный спектакль «Фотоаппараты» по одноименной пьесе Петра Гладилина поставила Олеся Черкашина.


 Сказку для взрослых представили выпускники Орловского колледжа культуры. Это их первая серьезная работа на сцене настоящего театра и сразу на такую взрослую тему.

Спектакль «Фотоаппараты» это трагикомедия о том, как два еще не родившихся человека в утробе матерей рассуждали и мечтали о будущей жизни, чудесным образом путешествовали по миру и все впечатления фиксировали на фото. Но одному из них так и не суждено было появиться на свет.
Олеся Черкашина, режиссёр спектакля «Фотоаппараты»: «Спектакль затрагивает глобальную тему абортов, об этом нужно говорить заранее. Спектакль очень трогательный, не назидательный, он проходит как беседа».

Свой творческий путь Олеся Черкашина начала как раз в театре кукол, где работала сначала бутафором, затем - художником-постановщиком. Теперь решила попробовать себя в качестве режиссера. На постановку этой фантасмагории от Союза творческих деятелей России и Министерства культуры она получила грант, что и позволило воплотить эту задумку. И наверняка после спектакля многие зрители задумались о том, как важно планировать рождение детей, и какой трагедией является лишение жизни еще не родившегося человека.

Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, просмотр спектакля даст возможность задуматься о ценности человеческой жизни и о поступках, которые мы совершаем.

Присутствовал на спектакле и митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он сказал: «Когда у нас не будет правильных праведных детей, то нам жить на этой земле будет некомфортно. Дай Бог, чтобы посмотрев этот спектакль, мы о чем-то задумались».


Татьяна Тимохина
17 февраля 2020 года
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