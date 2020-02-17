«Музыка добрых сердец» собрала 400 тысяч рублей 15 февраля в Орле прошел межрегиональный благотворительный фестиваль в поддержку детей с онкологией.





Фестиваль проходит уже в восьмой раз. Инициатором и организатором фестиваля является орловская певица Наталья Куприянова. Дата благотворительного концерта - 15 февраля - была выбрана не случайно. В этот день во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком.



Ежегодно фестиваль собирает внушительную сумму. В этом году собранные средства поделят на три части – финансовую поддержку получит трехлетний Женя Широков и десятилетний Артем Алгазиев. Оба мальчика борются с нейробластомой. И еще часть средств направят на нужды отделения онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И.Круглой. За пять лет существования отделения из 90 заболевших детей 70 смогли вылечиться.



Иван Фисюн, зав. отделением онкологии и гематологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Практически всем нас обеспечивает государство, но для того чтобы создать ощущение комфорта в отделении, нужны дополнительные затраты. Учреждение не может себе позволить приобрести, например, телевизоры, домашнюю мебель. Дети, по роду своего заболевания, подолгу находятся в отделении. Сейчас на интенсивной терапии находятся 25 детей из Орла и других регионов».





Юлия Опанасюк

17 февраля 2020 года



