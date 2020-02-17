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Орловец превратил свою квартиру в мусорный полигон

Соседи бьют тревогу: тараканы атаковали квартиры пятиэтажки.


По словам жильцов дома, мужчина превратил свои квадратные метры в настоящий мусорный полигон со всеми вытекающими и выползающими последствиями. Первыми, кто откликнулся на призыв о помощи, была управляющая компания.

Марина Попсуева, инженер по благоустройству управляющей компании: «Мы произвели обработку общедомового имущества, далее мы написали письмо в УКХ по этому вопросу, но, к сожалению, ответа мы не получили и результат спустя год налицо, изменений никаких».

Квартира принадлежит муниципалитету. После неоднократных обращений чиновники, наконец, обратили внимание на проблему. На место выехала внушительная комиссия. В ее составе представители районных властей, соцзащиты, ГО и ЧС, Роспотребнадзора. Хозяина дома не застали, но дверь была открыта. Однако попасть внутрь квартиры проверяющие все равно не смогли. Путь им преградили горы бытовых отходов.

Как сообщили в администрации города, органам опеки и попечительства было направлено обращение в психоневрологический диспансер для проведения обследования психического состояния здоровья данного гражданина с целью его последующей госпитализации. Управлением коммунального хозяйства Орла квартиросъемщику направлено требование о приведении жилого помещения в надлежащее санитарное и техническое состояние.

Кроме этого участковому уполномоченному рекомендовано провести профилактическую беседу и объяснить проживающему гражданину, к чему может привести такое поведение, а управляющей компании посоветовали сделать еще одну внеплановую обработку.


Оксана Гранн
17 февраля 2020 года
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