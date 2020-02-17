Деревья преткновения Жильцы дома № 48 по улице Приборостроительной жалуются на старые деревья, большинство из которых нужно спилить. Вот только никак не разберутся, кто за это в ответе - управляющая компания или администрация города. Анна Вайсергисер вместе с активистами ОНФ нашла ответ.





По словам жильцов дома № 48 по улице Приборостроительной, больные и аварийные деревья стали настоящей угрозой для жизни. Отдохнуть да и просто прогуляться под их тенью жители боятся. Хотят, чтобы их спилили, но пока удалось добиться только кронирования. Но даже в случае ликвидации аварийных деревьев жители не будут полностью удовлетворены. Их волнует, не останется ли микрорайон совсем без зеленых насаждений. Со своими вопросами они обратились к представителям Общероссийского народного фронта. Там, кстати, сообщили, что это не единичная проблема. И у «фронтовиков» имеется уже целый список с адресами, где люди просят очистить их двор от сухих деревьев. Список планируют вручить городским чиновникам. Кстати, как пояснил Александр Муромский, специалисты администрации города занимаются кронированием и демонтажем только тех сухих и аварийно-опасных деревьев, которые находятся в полосе отвода дороги и в местах общего пользования. Так что если опасное дерево находится во дворе, то задачу «Спилить нельзя оставить!» должна решить управляющая компания. Специалисты говорят: если есть нарушения СанПиНа, к примеру, ветки дерева касаются окна и препятствуют солнечному свету, нужно лишь заявление; если СанПиН не нарушен, то необходим протокол с собрания жильцов. В случае с Приборостроительной, 48 аллея находится во дворе, но собственники не провели межевание земли, крайних точек границ не определили, а значит эта земля муниципальная - заявляют в управляющей компании. Марина Попсуева, инженер по благоустройству УК Советского района: «Необходимо отмежевать земельный участок, то есть поставить его на кадастровый учет согласно земельному кодексу РФ. Для этого необходимо подать заявление - можно попробовать в администрацию». Но мало убрать старое дерево - важно дать жизнь новому! Только и на это необходим протокол. На собрании собственники должны решить: какие хотят видеть у себя во дворе деревья, кто их высадит, и кто будет ухаживать.





Анна Вайсергисер

17 февраля 2020 года



