В управлении коммунальным хозяйством Орла назревает новый уголовный скандал Сегодня там побывали полицейский спецназ и следственная группа регионального СК.





Оперативный интерес к УКХ правоохранители объясняют имеющимися у них сведениями о коррупционном преступлении. Более конкретных комментариев пока получить не удалось. Сейчас в управлении ведутся оперативно-следственные мероприятия. Напомним, в центре коррупционных скандалов УКХ оказывалось не раз: широкий резонанс получило дело экс-начальницы управления Екатерины Стрелец, которая взимала откаты с контрагентов муниципального предприятия.





Иван Суверин

17 февраля 2020 года



