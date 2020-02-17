Мы поедем, мы помчимся… Орловец и две собаки стали чемпионами России по снежным дисциплинам ездового спорта.





Чемпионы России и звание кандидата в мастера спорта - с такими результатами сегодня завершился для Валерия Тельнова чемпионат России по снежным дисциплинам ездового спорта. Чемпионат прошел в Вологодской области. Орловец стал первым в дисциплине нарта-спринт. На своей упряжке с двумя собаками спортсмен преодолел 5,5 километров.





Надежда Невматулина

17 февраля 2020 года



