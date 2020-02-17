Орловские легкоатлеты стали призерами Первенства России В активе нашей команды две награды.





Как сообщает «Орелспорт», Анастасия Мадышева выиграла бронзу турнира среди спортсменок до 23 лет на дистанции 800 метров. Ее результат в финале – 2:07,89. Отмечается, что в полуфинальном забеге орловчанка выполнила норматив «Мастер спорта». Тимофей Голоктионов завоевал золото Первенства России в беге на 3000 метров и установил личный ректор – 8:10,9.





Орловское Информбюро

17 февраля 2020 года



